Ситуація може стати ще жорсткішою через нового призначеного російського генерал-полковника Олександра Дворнікова. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

Варто прочитати У Байдена певні, що призначення "сирійського м'ясника" не виправить провал Росії в Україні

"Сирійський м'ясник" буде жорстоким

За його словами, цей генерал-полковник навіть має прізвисько "сирійський м'ясник".

Тому, думаю, він жорстокіше віддаватиме накази – щоб було більш жорстоке поводження, особливо із цивільним населенням,

– наголосив Жданов.

Не буде зі сторони окупантів і жодної пощади до наших військовослужбовців, які потраплять у полон або яких захоплять під час бойових дій.

Окупанти хочуть швидко "перемогти"

"Цього треба побоюватися. Бойові дії набиратимуть ще більшої жорстокості. Вони (окупанти – 24 канал) вважають, що так швидше досягнуть своєї перемоги", – зауважив військовий експерт.

Варто переглянути – Гудков про Дворнікова: дивіться відео