"Операция формирования": генерал Ходжес рассказал, какие условия Генштаб создал для контрнаступления

Бен Ходжес считает, что ВСУ за последние несколько недель провели хорошую работу, чтобы создать условия для контрнаступления. Состоялась так называемая "операция по формированию".

Такое мнение американский генерал-лейтенант в отставке и бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес высказал в интервью.

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Как ВСУ готовились к контрнаступлению на Юг

Ходжес отметил, что украинские военные уничтожали российские логистические цепочки, штабы, аэродромы, линии связи, артиллерию. ВСУ атаковали мосты, которые враг мог бы использовать для перемещения через Днепр в Херсоне и окрестностях.

Все эти важные шаги были сделаны. Мы также видели нападения партизан и Сил специального назначения на разную инфраструктуру на оккупированных территориях. В том числе и убийство главного коллаборанта в Херсоне,

– отметил генерал-лейтенант.

Он отметил, что дальше будет все больше новостей о "хлопке" у оккупантов, что вызовет страх и путаницу в тылу россиян.

В то же время Ходжес не исключает, что враг также готовился к контрнаступлению ВСУ и не бросал все свои силы сразу.

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По данным Генштаба, оккупанты продолжают осуществлять наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Также они хотят улучшить свое логистическое обеспечение.

Украинские защитники отразили вражеские атаки возле Богородичного, Пасеки, Долины, Бахмута, Покровского, Бахмутского, Песков и Первомайского.

По состоянию на утро 4 сентября ВСУ ликвидировали уже 49,5 тысячи оккупантов Только за минувшие сутки "на концерт к кобзону" отправились еще 450 путинских солдат.

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