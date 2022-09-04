Таку думку американський генерал-лейтенант у відставці та колишній командувач військ США у Європі Бен Ходжес висловив у інтерв'ю.

До теми Росіяни – виснажені: генерал Ходжес поділився прогнозом на найближчі 6 місяців війни

Як ЗСУ готувалися до контрнаступу на Південь

Ходжес зазначив, що українські військові нищили російські логістичні ланцюги, штаби, аеродроми, ліній зв'язку, артилерію. ЗСУ атакували мости, які ворог міг би використати для переміщення через Дніпро у Херсоні та околицях.

Усі ці важливі кроки були зроблені. Ми також бачили напади партизанів та сил спеціального призначення на різну інфраструктуру на окупованих територіях. Зокрема й вбивство головного колаборанта у Херсоні,

– зазначив генерал-лейтенант.

Він зазначив, що далі буде все більше новин про "бавовну" в окупантів, що викликатиме страх і плутанину в тилу росіян.

Водночас Ходжес не виключає, що ворог також готувався до контрнаступу ЗСУ і не кидав усі свої сили одразу.

Останні новини про війну в Україні

За даними Генштабу, окупанти продовжують здійснювати наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також вони хочуть покращити своє логістичне забезпечення.

Українські захисники відбили ворожі атаки біля Богородичного, Пасіки, Долини, Бахмута, Покровського, Бахмутського, Пісків та Первомайського.

Станом на ранок 4 вересня ЗСУ ліквідували вже 49,5 тисячі окупантів. Лише за минулу добу "на концерт до кобзона" відправилися ще 450 путінських солдатів.

Дивіться більше – ЗСУ завдали нових ударів по Антонівському мосту: відео