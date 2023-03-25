Противнику не хватает сил вести боевые действия по всей линии фронта, которая достигает 1 200 километров. Об этом 24 Канала сказал генерал-лейтенант ВСУ в запасе, военный эксперт Игорь Романенко.

К теме ВСУ "минунули" 2 вражеских пункта управления, в аду на Донбассе отбито 50 атак, – Генштаб

Почему враг переориентировался на Авдеевку

Так, противник выбрал вариант штурма именно Авдеевки. Он видит, что вокруг Бахмута сосредоточены наши усилия. "Нужно делать какие-то действия, достигать результатов хотя бы на каком-то направлении", – утверждает Романенко.

С военной точки зрения, говорит эксперт, возле Авдеевки у врага сильнее логистическое обеспечение. Кроме того, у россиян на этом направлении лучшие возможности не только артиллерийских, но и авиационных ударов. По словам Романенко, должна быть целая инфраструктура, которая обеспечила бы работу летательных аппаратов – и пилотируемых, и беспилотных.

Это не принципиально стратегическое, но лучшее по возможностям направление. Они руководствуются пословицами: "Если не в лоб, то по лбу" и "Авось пройдет, авось достигнем". С этим у них плохо,

– отмечает военный эксперт.

Хотя ситуация вокруг Авдеевки действительно осложнилась. Продолжаются ожесточенные бои.

"Я думаю, наш Генштаб, действующие там низшие штабы и войска Сил обороны примут адекватные решения и будут продолжать выполнять боевые действия оборонительного характера", – убежден генерал-лейтенант ВСУ.

Последние потери врага