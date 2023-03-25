Противнику не вистачає сил вести бойові дії на всій лінії фронту, яка сягає 1200 кілометрів. Про це 24 Каналу сказав генерал-лейтенант ЗСУ в запасі, військовий експерт Ігор Романенко.

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Чому ворог переорієнтувався на Авдіївку

Так, противник обрав варіант штурмування саме Авдіївки. Він бачить, що довкола Бахмута зосереджені наші зусилля. "Треба робити якісь дії, досягати результатів хоча б на якомусь напрямку", – стверджує Романенко.

З військової точки зору, каже експерт, поблизу Авдіївки у ворога сильніше логістичне забезпечення. Крім того, росіяни на цьому напрямку мають кращі можливості не лише артилерійських, а й авіаційних ударів. За словами Романенка, повинна бути ціла інфраструктура, яка б забезпечила роботу літальних апаратів – і пілотованих, і безпілотних.

Це не принципово стратегічний, але кращий за можливостями напрям. Вони керуються прислів'ями: "Якщо не в лоб, то по лобу" та "Ану ж пройде, ану ж досягнемо". З цим в них погано,

– зауважує військовий експерт.

Хоча ситуація навколо Авдіївки справді ускладнилася. Тривають запеклі бої.

"Я думаю, наш Генштаб, нижчі штаби, які там діють, і війська Сил оборони приймуть адекватні рішення й продовжуватимуть виконувати бойові дії оборонного характеру", – переконаний генерал-лейтенант ЗСУ.

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