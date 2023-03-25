Противнику не вистачає сил вести бойові дії на всій лінії фронту, яка сягає 1200 кілометрів. Про це 24 Каналу сказав генерал-лейтенант ЗСУ в запасі, військовий експерт Ігор Романенко.
До теми ЗСУ "мінуснули" 2 ворожі пункти управління, у пеклі на Донбасі відбито 50 атак, – Генштаб
Чому ворог переорієнтувався на Авдіївку
Так, противник обрав варіант штурмування саме Авдіївки. Він бачить, що довкола Бахмута зосереджені наші зусилля. "Треба робити якісь дії, досягати результатів хоча б на якомусь напрямку", – стверджує Романенко.
З військової точки зору, каже експерт, поблизу Авдіївки у ворога сильніше логістичне забезпечення. Крім того, росіяни на цьому напрямку мають кращі можливості не лише артилерійських, а й авіаційних ударів. За словами Романенка, повинна бути ціла інфраструктура, яка б забезпечила роботу літальних апаратів – і пілотованих, і безпілотних.
Це не принципово стратегічний, але кращий за можливостями напрям. Вони керуються прислів'ями: "Якщо не в лоб, то по лобу" та "Ану ж пройде, ану ж досягнемо". З цим в них погано,
– зауважує військовий експерт.
Хоча ситуація навколо Авдіївки справді ускладнилася. Тривають запеклі бої.
"Я думаю, наш Генштаб, нижчі штаби, які там діють, і війська Сил оборони приймуть адекватні рішення й продовжуватимуть виконувати бойові дії оборонного характеру", – переконаний генерал-лейтенант ЗСУ.
Останні втрати ворога
- Українські захисники та захисниці продовжують давати гідну відсіч ворогові, який прийшов на наші землі. Так, упродовж минулої доби українські воїни "задвохсотили" ще 720 загарбників.
- У Генштабі повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 169 890 російських окупантів.
- Окрім того, наші захисники знищили тисячі одиниць ворожої техніки. За останню добу окупанти втратили: 6 танків, 11 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем, 9 РСЗВ, 1 гелікоптер, 6 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 19 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 2 одиниці спеціальної техніки.