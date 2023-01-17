Это первый визит генерала на полигон Графенвер после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины. Украина отправила батальон из более чем 600 солдат, чтобы за 6 недель учиться, как разместить танки, артиллерию и другое оружие, чтобы максимизировать их эффект перед ожидаемым контрнаступлением против оккупантов.

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Милли провел чуть менее двух часов в лагере "Херсон"

Это не стандартная ротация. Это один из тех моментов, когда, если вы хотите что-то изменить, это то, что вам нужно,

– заявил Милли во время встречи с командирами.

Милли подчеркнул, что учение на полигоне Графенвер, где украинские войска впервые были размещены еще в 2014 году, хорошо подготовят защитников Украины к наступлению или противодействию любым российским атакам.

Он провел чуть менее двух часов в лагере "Херсон" – части базы, которую назвали в честь украинского города, где в прошлом году ВСУ одержали важную победу над Россией.

Проходя по полигону, Милли шутил с солдатами, расспрашивая об их боевом опыте и рассказывая о военной миссии.

В разговоре с репортерами генерал сказал, что комплексные учения в сочетании с новой военной поддержкой, направляющейся в Украину, будут иметь ключевое значение для оказания помощи украинским Силам обороны.

После визита в Графенвер генерал посетил штаб в Висбадене, к западу от Франкфурта, где прошла конференция с участием украинских военнослужащих.

Вскоре Милли примет участие в саммите на американской авиабазе в Рамштайне.

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