Це перший візит генерала на полігон Графенвер після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Україна відправила батальйон із понад 600 солдатів, щоб за 6 тижнів навчатися, як розмістити танки, артилерію та іншу зброю, аби максимізувати їхній ефект перед очікуваним контрнаступом проти окупантів.
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Міллі провів трохи менше двох годин у таборі "Херсон"
Це не стандартна ротація. Це один з тих моментів, коли, якщо ви хочете щось змінити, – це те, що вам потрібно,
– заявив Міллі під час зустрічі з командирами.
Міллі підкреслив, що навчання на полігоні Графенвер, де українські війська вперше було розміщено ще у 2014 році, добре підготують оборонців України до наступу або протидії будь-яким російським атакам.
Він провів трохи менше двох годин у таборі "Херсон" – частині бази, яку назвали на честь українського міста, де торік ЗСУ здобули важливу перемогу над Росією.
Проходячи полігоном, Міллі жартував зі солдатами, розпитуючи про їхній бойовий досвід і розповідаючи про військову місію.
У розмові з репортерами генерал сказав, що комплексні навчання у поєднанні з новою військовою підтримкою, що прямує до України, матимуть ключове значення для надання допомоги українським Силам оборони.
Після візиту до Графенвера генерал відвідав штаб у Вісбадені, на захід від Франкфурта, де пройшла конференція за участі українських військовослужбовців.
Невдовзі Міллі візьме участь у саміті на американській авіабазі у Рамштайні.
Українські війська прибули у США для навчань
- У понеділок, 16 січня, сотня українських бійців прибули до США для навчань. У штаті Оклахома вони опановуватимуть системи Patriot.
- У Пентагоні повідомили, що пришвидшена програма тренувань для українських бійців триватиме кілька місяців.
- Після прибуття в штат Оклахома українські бійці вирушили до однієї із чотирьох військових баз підготовки армії – у Форт-Сілл. США розглядають різноманітні варіанти проведення підготовки з Patriot, щоб включити потенційну підготовку в Америці, за кордоном або поєднання обох.
- Україна отримає відразу дві батареї ЗРК Patriot – одну від США, а іншу – від Німеччини.
- Також слід зазначити, що українські війська будуть проходити навчання у Німеччині. Це пов'язано з рішенням уряду Німеччини передати Україні БМП Marder.