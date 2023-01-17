Це перший візит генерала на полігон Графенвер після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Україна відправила батальйон із понад 600 солдатів, щоб за 6 тижнів навчатися, як розмістити танки, артилерію та іншу зброю, аби максимізувати їхній ефект перед очікуваним контрнаступом проти окупантів.

Зверніть увагу Танки чи засоби для захисту неба України: чого очікувати від "Рамштайну-8"

Міллі провів трохи менше двох годин у таборі "Херсон"

Це не стандартна ротація. Це один з тих моментів, коли, якщо ви хочете щось змінити, – це те, що вам потрібно,

– заявив Міллі під час зустрічі з командирами.

Міллі підкреслив, що навчання на полігоні Графенвер, де українські війська вперше було розміщено ще у 2014 році, добре підготують оборонців України до наступу або протидії будь-яким російським атакам.

Він провів трохи менше двох годин у таборі "Херсон" – частині бази, яку назвали на честь українського міста, де торік ЗСУ здобули важливу перемогу над Росією.

Проходячи полігоном, Міллі жартував зі солдатами, розпитуючи про їхній бойовий досвід і розповідаючи про військову місію.

У розмові з репортерами генерал сказав, що комплексні навчання у поєднанні з новою військовою підтримкою, що прямує до України, матимуть ключове значення для надання допомоги українським Силам оборони.

Після візиту до Графенвера генерал відвідав штаб у Вісбадені, на захід від Франкфурта, де пройшла конференція за участі українських військовослужбовців.

Невдовзі Міллі візьме участь у саміті на американській авіабазі у Рамштайні.

Українські війська прибули у США для навчань