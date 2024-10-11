Генерал полиции ездит на служебном авто в спортзал и живет в квартире за миллион долларов

Журналистам удалось установить, что Департамента миграционной полиции Нацполиции генерал Сергей Шайхет проживает в квартире своего отца, стоимостью миллион долларов. Кроме этого, он часто посещает спортзал во время рабочего дня.

Для поездок он использует служебный автомобиль с "оперативными" номерами. Свою должность он получил осенью 2023 года.

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Официально он не имеет недвижимости

До этого он занимал должность начальника полиции Николаевской области. Еще раньше – работал в руководстве Одесского областного управления полиции, где возглавлял следственный отдел.

Журналисты обратили внимание на то, что Шайхет постоянно во время рабочего дня проводит несколько часов в спортивном комплексе. Они также установили, что эту машину передали западные партнеры.

Кроме этого, на этой машине его часто видят вблизи одного из элитных жилых комплексов Киева. Официально он не владеет недвижимостью там, однако там имеет квартиру площадью почти 200 квадратных метров его отец, Олег Шайхет. Он якобы приобрел ее в 2020 году. Сейчас стоимость подобных квартир достигает одного миллиона долларов.

Олег Шайхет уже более десятилетия занимается охранным бизнесом и является совладельцем охранной компании "Секьюрайти", которую частично контролировала компания "Укрнафта" до ее национализации. Там ранее Максим Донец, который в 2019 году стал личным охранником президента Владимира Зеленского.

Сергей Шайхет отказался комментировать эту ситуацию.