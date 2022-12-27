СМИ сообщают, что работники этого института непосредственно участвовали в отравлении Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы. Детали не раскрывают.

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В официальной версии говорится, что Черновольцев был отправлен на пенсию. В то же время чекисты такого возраста обычно находятся в должностях лет до 70.

В Кремле были очень недовольны Черновольцевым

По данным СМИ, в Кремле очень недовольны из-за утечки данных. Их подхватывали журналисты. Еще несколько лет назад генерал-полковник убеждал Кремль, что утечки данных больше не будет: все каналы перекроют. В то же время в условиях современной России это фактически невозможно.

Кроме того, СМИ рассказывают, что Черновольцев вроде бы не поддерживал войну России с Украиной. В компании друзей он якобы говорил: "все зашло слишком далеко".

В России хотят создать "спецназ информационной войны"

The Wall Street Journal сообщил, что Кремль планирует создать "спецназ информационной войны". В эпицентре пропаганды – школы и детские сады. В Кремле уже подсчитали, что в стране-террористке сейчас 18 миллионов школьников. Россия планирует информационную войну долгие годы.