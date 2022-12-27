ЗМІ повідомляють, що працівники цього інституту безпосередньо брали участь в отруєнні Олексія Навального та Володимира Кара-Мурзу. Деталей не розкривають.

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В офіційній версії мовиться, що Чорновольцева відправили на пенсію. Водночас чекісти такого віку зазвичай перебувають на посадах років до 70.

У Кремлі були дуже невдоволені Чорновольцевим

За даними ЗМІ, у Кремлі дуже невдоволені через витік даних. Їх підхоплювали журналісти. Ще декілька років тому генерал-полковник переконував Кремль, що витоку даних більше не буде: всі канали перекриють. Водночас в умовах сучасної Росії це фактично неможливо.

Окрім того, ЗМІ розповідають, що Чорновольцев начебто не підтримував війну Росії з Україною. У компанії друзів він нібито казав: "все зайшло надто далеко".

У Росії хочуть створити "спецназ інформаційної війни"

The Wall Street Journal повідомив, що Кремль планує створити "спецназ інформаційної війни". В епіцентрі пропаганди – школи та дитячі садки. У Кремлі вже підрахували, що у країні-терористці наразі 18 мільйонів школярів. Росія планує інформаційну війну на довгі роки.