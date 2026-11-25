Генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула предложил передать Украине американские самолеты F-15. Речь идет об истребителях, которые Военно-воздушные силы и Национальная гвардия США в настоящее время снимают с вооружения.

Он озвучил такую инициативу в беседе с 24 Каналом в ходе анализа ситуации в воздушном пространстве. Дэвид Дептула подчеркнул, что, несмотря на численное превосходство российской авиации, Силы обороны Украины распоряжаются имеющимся арсеналом гораздо разумнее, чем оккупанты.

Дополнительная мощь для борьбы с бомбардировщиками

По словам генерал-лейтенанта ВВС США в отставке, для закрытия украинского неба критически важно количество самолетов, способных ежедневно выполнять боевые задачи. Привлечение дополнительных машин позволило бы эффективнее противодействовать самолетам Су-34, которые сбрасывают планирующие авиабомбы на прифронтовые регионы.

ВВС США недавно вывели из вооружения F-15 C/D, которые являются вариантом для завоевания превосходства в воздухе. А теперь они снимают с вооружения F-15 Национальной гвардии. Украина могла бы использовать некоторые из этих самолетов для защиты своего воздушного пространства,

– отметил Дептула.

Вопрос об F-16 и нагрузке на авиацию

Он напомнил о просьбе Владимира Зеленского о немедленном предоставлении 40 истребителей F-16, которые при условии оснащения дальнобойным оружием могут бросить вызов даже вражеским установкам "Искандер". В то же время он отметил, что передача дополнительных платформ поможет сохранить ресурс самолетов, задействованных в патрулировании.

Каждый самолет, стоящий на земле в ожидании запчастей, уменьшает силы, доступные для защиты Украины. Следовательно, нам нужно сохранить F-16, которые Украина уже имеет в эксплуатации, и найти способ увеличить боевую мощь истребителей гораздо быстрее, чем потребуется для строительства новых самолетов,

– подчеркнул генерал.

Дэвид Дептула также отметил, что изменить расчеты Кремля и "заставить его остановиться" способно лишь системное наращивание дальнобойных ударов по военным объектам в глубине России.

Генерал-лейтенант ВВС США в отставке о поддержке Украины: видео