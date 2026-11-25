Він озвучив таку ініціативу в розмові з 24 Каналом під час аналізу ситуації в небі. Девід Дептула наголосив, що попри чисельну перевагу російської авіації Сили оборони України розпоряджаються наявним арсеналом значно розумніше за окупантів.

Adv

популярні відео

Додаткова міць для боротьби з бомбардувальниками

За словами генерал-лейтенант ВПС США у відставці, для закриття українського неба критично важлива кількість літаків, здатних щодня виконувати бойові завдання. Залучення додаткових машин дозволило б ефективніше протидіяти літакам Су-34, які скидають плануючі авіабомби на прифронтові регіони.

ВПС США нещодавно вивели з озброєння F-15 C/D, що є варіантом для завоювання переваги в повітрі. А тепер вони виводять з озброєння F-15 Національної гвардії. Україна могла б використати деякі з цих літаків для захисту свого повітряного простору– зазначив Дептула.

Питання F-16 та навантаження на авіацію

Він нагадав про запит Володимира Зеленського щодо негайного надання 40 винищувачів F-16, які за умови оснащення далекобійною зброєю можуть кинути виклик навіть ворожим установкам "Іскандер". Водночас він зазначив, що передача додаткових платформ допоможе зберегти ресурс бортів, задіяних у патрулюванні.

Реклама

Кожен літак, що стоїть на землі в очікуванні запчастин, зменшує сили, доступні для захисту України. Отже, нам потрібно зберегти F-16, які Україна вже має в польотах, і знайти спосіб збільшити потужність винищувачів набагато швидше, ніж знадобиться для будівництва нових літаків– підкреслив генерал.

Девід Дептула також зазначав, що змінити розрахунки Кремля та змусити його зупинитися здатне лише системне нарощування далекобійних ударів по військових об'єктах у глибині Росії.

Генерал-лейтенант ВПС США у відставці про підтримку України: відео