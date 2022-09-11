Расписал молодоженов главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный. Кроме этого, свидетелем бракосочетания стал городской голова столицы Виталий Кличко.

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"Марийка стала женой офицера, сознательно и добровольно взяв на себя все тревоги и сложности, связанные с этим статусом. Женя пообещал всю жизнь беречь, охранять и воевать за покой своей жены", – сообщили в телеграм-канале "Оперативный ВСУ".



Валерий Залужный / Фото телеграм-канала "Оперативный ВСУ"



Залужный во время церемонии росписи / Фото телеграм-канала "Оперативный ВСУ"

Евгений и Мария / Фото телеграм-канала "Оперативный ВСУ"

Почему украинцы чаще женятся

Психолог Наталья Гаевская отметила, что с началом полномасштабной войны в Украине увеличилось количество разводов. Однако выросла и статистика бракосочетаний. По ее словам, это может быть реакцией на стресс. Гаевская назвала основные виды ответов на раздражители: беги, замри, дерись, мимикрируй.

"Есть еще пятая реакция на стресс – любите. То есть когда присутствует очень много неопределенности. Все то, с чем мы имеем дело. Наша психика решает, что это неплохой вариант, чтобы справляться со стрессом. У нас внутри заложено, что когда попадаем в ситуацию большой опасности, необходимо все успеть и продлить свой род", – пояснила психолог.

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