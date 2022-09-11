Розписав молодят головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний. Крім цього, свідком одруження став міський голова столиці Віталій Кличко.

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"Марійка стала дружиною офіцера, свідомо і добровільно взявши на себе усі тривоги та складнощі, пов'язані з цим статусом. Женя пообіцяв усе життя берегти, охороняти й воювати за спокій своєї дружини", – повідомили у телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ".



Валерій Залужний / Фото телеграм-каналу "Оперативний ЗСУ"



Залужний під час церемонії розпису / Фото телеграм-каналу "Оперативний ЗСУ"

Євген та Марія / Фото телеграм-каналу "Оперативний ЗСУ"

Чому українці частіше одружуються

Психологиня Наталія Гаєвська зазначила, що з початком повномасштабної війни в Україні збільшилася кількість розлучень. Проте зросла і статистика одружень. За її словами, це може бути реакцією на стрес. Гаєвська назвала основні види відповідей на подразники: тікай, замри, бийся, мімікруй.

"Є ще п'ята реакція на стрес – кохайтеся. Тобто коли є дуже багато невизначеності. Все те, з чим ми маємо справу. Наша психіка вирішує, що це непоганий варіант, щоб справлятися зі стресом. У нас всередині закладено, що коли потрапляємо в ситуацію великої небезпеки, необхідно все встигнути й продовжити свій рід", – пояснила психологиня.

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