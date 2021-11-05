Генерала Павловского выпустили из СИЗО под залог

5 ноября 2021 , 17:56
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Источник:

фейсбук Ростислава Кравца

Бывшего заместителя Министра обороны, генерала Игоря Павловского 5 ноября выпустили из СИЗО. Он вышел под залог в 18 миллионов гривен.

Об этом сообщил адвокат Павловского Ростислав Кравец. Также он обнародовал фото его подзащитного у входа в Лукьяновское СИЗО.

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Отметим, Павловский был под стражей несколько месяцев. Его отправили в СИЗО в июле 2021 года. Сначала размер залога достигал 475 миллионов гривен. Однако впоследствии суд уменьшил его до 18 миллионов.

Что известно о деле Павловского

Следствие утверждает, что должностные лица Минобороны заключили договоренность с заводом "Кузница на Рыбальском". Речь идет о договоре 2016 года по поставкам военных катеров. В нем якобы был ряд нарушений.

Оказалось, что катера не соответствуют техническим требованиям и не пригодны для использования Вооруженными Силами. То есть качество бронекатеров было плохим. Убытки из-за договора оценивают в 443 миллиона гривен.

В деле, кроме Павловского, есть несколько фигурантов. В частности, это глава правления ЧАО "Кузница на Рыбальском" Валерий Шандра и еще 2 бывших чиновника Минобороны:

  • директор Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники в 2015 – 2017 годах;
  • директор Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники в 2018 – 2019 годах.

Всем в июле объявили о подозрении в сговоре и причастности к закупкам.

Кто такой Игорь Павловский?

Это генерал-лейтенант ВСУ. Он был заместителем министра обороны в 2015 – 2019 годах. Принимал участие в боях за Мариуполь в сентябре 2014 года, возглавлял Сектор М. Его наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени за мужество и героизм.
Автор: Ольга Музика