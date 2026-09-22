В Нью-Йорке начались общие дебаты в Генеральной Ассамблее ООН: кто будет выступать в этот день

Во вторник, 22 сентября, в Нью-Йорке начались общие прения очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в рамках недели высокого уровня. В них принимают участие более 130 глав государств и правительств.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции ООН.

Очередная сессия Генеральной Ассамблеи ООН

Утром по местному времени состоялось открытие 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Дебаты пройдут под председательством президента, представителя Бангладеш Халилура Рахмана.

Как сообщает Укринформ, после выступлений председателя Генассамблеи и генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, как обычно, первыми выступят лидеры Бразилии и США – Луис Инасиу Лула да Сильва и Дональд Трамп.

В первой половине дня также запланированы выступления лидеров Турции, Литвы, Финляндии, Франции, Кыргызстана, Катара, Египта и Люксембурга.

Далее с речами выступят главы Южной Кореи, Великобритании, Японии, Швейцарии, Туркменистана, Марокко и других государств.

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на сессии в среду, 23 сентября, около 21:00 по киевскому времени.

Дебаты высокого уровня продлятся с 22 по 28 сентября, с перерывом в воскресенье.

Кстати, в этот день также запланирована встреча лидеров Украины и США. СМИ стало известно, что к переговорам также присоединятся специальные представители Дональда Трампа, а именно Стив Виткофф, Джаред Кушнер и Марко Рубио.