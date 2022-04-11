Генералы могут попытаться разобраться с Путиным, – российский журналист

Кремль сменил командование. Войска России в Украине возглавит генерал Александр Дворников, известный своими методами ведения войны в Сирии. Однако уже к 9 мая будут ясны масштабы поражения.

Понятно, что никакой победы не будет. Об этом в эфире 24 канала сказал российский журналист Игорь Яковенко.

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Хотя у Дворникова сейчас курс на то, чтобы методом "ковровой бомбардировки" – тотального уничтожения всего живого в Украине, попытаться сделать хоть что-нибудь. Однако поражение России в войне против Украины – неизбежно.

Поэтому уже после 9 мая, когда это станет понятно, Путин начнет "зачистку" Генерального штаба России, потому что нужно будет обвинить кого-то.

Или генералы смогут собраться и попытаться как-то разобраться с Путиным,

– считает журналист.

Насколько возможен дворцовый переворот

Впрочем, по мнению Яковенко, версия военного переворота сейчас не кажется слишком вероятной.

Наконец, как он объяснил, Путин 20 лет "зачищал" руководство страны. А человеческий потенциал людей, которые сейчас возглавляют Россию, мы неоднократно видели – там все боятся кремлевского диктатора.

Хотя в конце концов трус, которого загнали в угол и которому грозит уничтожение, способен на отчаянные поступки. Поэтому такая вероятность есть,

– отметил Яковенко.

Поэтому он считает, что эта возможность будет увеличиваться вместе с "катастрофичностью поражения путинской военной машины".