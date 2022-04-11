Зрозуміло, що ніякої перемоги не буде. Про це в ефірі 24 каналу сказав російський журналіст Ігор Яковенко.
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Хоча у Дворнікова зараз курс на те, щоб методом "килимового бомбардування" – тотального знищення всього живого в Україні, спробувати зробити хоч щось. Однак поразка Росії у війні проти України – неминуча.
Тож вже після 9 травня, коли це стане зрозуміло, Путін почне "зачистку" Генерального штабу Росії, бо потрібно буде когось звинуватити.
Або ж генерали зможуть зібратись і спробувати якось розібратись з Путіним,
– вважає журналіст.
Наскільки можливий двірцевий переворот
Утім, на думку Яковенка, версія військового перевороту зараз не здається дуже ймовірною.
Зрештою, як він пояснив, Путін 20 років "зачищав" керівництво країни. А людський потенціал людей, які зараз очолюють Росію ми неодноразово бачили – там усі бояться кремлівського диктатора.
Хоча зрештою, боягуз, якого загнали в кут і якому загрожує знищення, здатен на відчайдушні вчинки. Тому така вірогідність є,
– зазначив Яковенко.
Тому він вважає, що ця можливість збільшуватиметься разом з "катастрофічністю поразки путінської воєнної машини".