Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

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Что известно о коррупции на генераторах для Украины

Европейский офис по борьбе с мошенничеством обнаружил, среди прочего, "завышение цен, отсутствие конкуренции и неправомерные преимущества, предоставленные определенным подрядчикам" при приобретении генераторов Польшей.

Европейская комиссия проведет окончательную оценку проекта после окончания периода субсидирования. То есть отчет с указанием последствий финансовых злоупотреблений будет только в 2026 году. Это станет основой для конкретного правового решения Еврокомиссии по возврату денег Польшей. Затем ЕК предоставит конкретные ежедневные сроки платежа, а также определит сумму.

OLAF поручил возместить чуть более 91 миллиона евро, уже уплаченных в виде предварительного финансирования. Поэтому это максимально возможная сумма для возврата. Возместить убытки Варшава должна будет из государственного бюджета.

Еще 22 миллиона евро, которые должны были направить на генераторы, не были выплачены Еврокомиссией.