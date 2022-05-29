В Геническе оккупанты под дулами автоматов готовятся провести туристический сезон

Российские захватчики заблокировали несколько частных туристических баз во временно оккупированном Геническе. Они запретили пускать туда людей.

По словам Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, самопровозглашенная "власть" собирается организовать туристический сезон под дулом автоматов. Интересно, кто туда вообще захочет уехать.

Важно Если дать России победить, это откроет ящик Пандоры и отбросит человечество в темные века.

Нагло захватили две базы отдыха

Российские кафиры зашли на две частные базы отдыха "Белый лебедь" и Arabatka.club, расположенные в селе Геническая Горка на Арабатской Стрелке. Захватчики заставили охранников не пускать туда людей и угрожали , что "уже в ближайшее время эти территории станут российской собственностью".

После террора местного населения русские военные цинично публикуют фотографии в социальных сетях, как они греются под солнцем на Азовском море и отдыхают.

Людмила Денисова отмечает, что Арабатская Стрелка расположена рядом с временно оккупированным Крымом, который россияне используют как военную базу. Есть угроза, что выпущенные с полуострова ракеты и вертолеты могут подвергать опасности местных жителей , которые захотят отдохнуть себе на пляже.

Таким образом, Россия грубо нарушает ряд важных документов: резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по милитаризации временно оккупированного полуострова, IV Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны, Европейскую конвенцию по правам человека.

Денисова обратится в соответствующий орган, где должны рассмотреть военные преступления российских оккупантов.

Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты нарушений Россией прав человека в Украине, - подчеркнула Людмила Денисова.

Напомним, российский гауляйтер Кирилл Стремоусов " рассказывает басни ", что они пока не рассматривают вариант проведения псевдореферендума, чтобы "присоединить" временно оккупированную Херсонщину к России. Теперь планируют сделать это в следующем году. Вооруженные Силы Украины делают все возможное, чтобы уже совсем скоро все кафиры и их муртады ответили за свои поступки.

Интересно, что еще 11 мая Стремоусов умолял Путина сразу "присоединить" область к России. Якобы для этого не требовалось никаких референдумов.

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