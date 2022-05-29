За словами Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, самопроголошена "влада" збирається організувати туристичний сезон під дулом автоматів. Цікаво, хто туди взагалі захоче поїхати.

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Нахабно захопили дві бази відпочинку

Російські окупанти зайшли на дві приватні бази відпочинку "Білий лебідь" та Arabatka.club, що розташовані в селі Генічеська Гірка на Арабатській Стрілці. Загарбники змусили охоронців не пускати туди людей і погрожували, що "вже найближчим часом ці території стануть російською власністю".

Після терору місцевого населення російські військові цинічно публікують фотографії в соціальних мережах, як вони гріються під сонцем на Азовському морі та відпочивають.

Людмила Денісова наголошує, що Арабатська Стрілка розташована поруч з тимчасово окупованим Кримом, який росіяни використовують як військову базу. Є загроза, що випущені з півострова ракети та гелікоптери можуть наражати на небезпеку місцевих, які захочуть відпочити собі на пляжі.

У такий спосіб Росія грубо порушує низку важливих документів: резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо мілітаризації тимчасово окупованого півострова, IV Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Європейську конвенцію з прав людини.

Денісова звернеться до відповідного органу, де мають розглянути ці воєнні злочини російських окупантів.

Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці факти порушень Росією прав людини в Україні, – наголосила Людмила Денісова.

Нагадаємо, російський гауляйтер Кирило Стремоусов "розповідає байки", що вони наразі не розглядають варіант проведення псевдореферендуму, щоб "приєднати" тимчасово окуповану Херсонщину до Росії. Тепер планують зробити це наступного року. Збройні Сили України роблять все можливе, щоб вже зовсім скоро усі окупанти та їхні посіпаки відповіли за свої вчинки.

Цікаво, що ще 11 травня Стремоусов благав Путіна одразу "приєднати" область до Росії. Нібито для цього не потрібно було ніяких референдумів.

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