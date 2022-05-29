Про це на своїй сторінці у твітері написав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, спільними зусиллями потрібно зупинити агресора. Якщо цього не зробити – під небезпекою буде увесь світ.

Важливо Спроба Росії послабити санкції означає, що вони діють, – розвідка Британії

Дасте Росії перемогти – відкриєте скриньку Пандори

Якщо цивілізований Захід дозволить Росії здобути перемогу у війні проти України, то людство буквально зануриться у темні віки. Усі автократи світу почнуть провокувати територіальні конфлікти, "віддирати" території та влаштовувати геноцид народів.

Цьому ще можна запобігти – потрібно більше допомагати Україні. Час іде швидко, тому потрібно поспішати.

Якщо дозволити Росії перемогти, це відкриє скриньку Пандори й відкине людство у темні віки. Кожен лицемірний автократ зможе провокувати територіальні конфлікти, захоплювати країни, нищити народи. Зупинити Росію – спільна місія цивілізованих країн. Час ще є, але час поквапитися, – написав Михайло Подоляк.

Росія намагається розхитати єдність Заходу

Зараз різні російські агенти впливу намагаються вкинути шкідливі думки, щоб послабити підтримку на міжнародній арені. Серед таких наративів – безпідставна претензія, що Україні приділяють надто багато уваги на Заході.

Російські окупанти буквально намагаються "зважити" різні світові трагедії.

"Чому світ приділяє Україні більше уваги, ніж Африці та Сходу?" – такий наратив просувають агенти впливу. Тільки російські варвари можуть зважувати трагедії на вагах. Війна в Україні – це не локальний конфлікт чи гуманітарна криза. Це питання, яким буде світ завтра, – наголосив Подоляк.

Додамо, на Заході час від часу лунають обурливі ідеї , за якими Україна має відмовитися від частини територій, щоб "вгамувати апетит" Росії. Зокрема, про це заявив колишній держсекретар США 99-річний Генрі Кіссинджер. Він вважає, що Україна має почати перемовини з агресором "до того, як війна спричинить потрясіння та напруженість, які буде нелегко подолати".

, за якими Україна має відмовитися від частини територій, щоб "вгамувати апетит" Росії. Зокрема, про це заявив колишній держсекретар США 99-річний Генрі Кіссинджер. Він вважає, що Україна має почати перемовини з агресором "до того, як війна спричинить потрясіння та напруженість, які буде нелегко подолати". Президент Володимир Зеленський влучно відповів Кіссинджеру. Він наголосив, що таке враження, ніби в пана Кіссинджера зараз на календарі не 2022 рік, а 1938-ий. А сидить він не в Давосі, а в Мюнхені. Зеленський натякає на Мюнхенську угоду, за якою цивілізований світ віддав Гітлеру Судетську область, щоб вгамувати його апетити. Чим все завершилося – усім відомо.

Україна не проти продовжувати переговори з Росією. Але лише за умови, якщо Кремль перестане лицемірно поводитися (говорити одне, робити – інше) та залишить південь країни та відведе війська.

До теми – Зеленський різко відповів Кіссинджеру на його безглузду ідею: дивіться відео