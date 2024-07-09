Геннадий Боголюбов выехал из страны с соблюдением всех норм и законов, – пресс-служба

Геннадий Боголюбов выехал из страны как гражданин Украины с соблюдением всех норм и законов. Бизнесмен имеет все законные основания для пересечения границы: возраст 62 года, 7 детей, 5 из которых – несовершеннолетние.

Об этом сообщили в пресс-службе Геннадия Боголюбова.

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Как отмечается в сообщении, правила пересечения границы в условиях военного положения позволяют выезжать мужчинам старше 60 лет, а также тем, кто содержит трех и более несовершеннолетних детей.

Также в пресс-службе отметили об отсутствии каких-либо судебных ограничений, которые бы запрещали пересекать границу Геннадию Боголюбову. С самого начала полномасштабной войны бизнесмен оставался в Украине. За это время он несколько раз пересекал границу на законных основаниях.

Пограничные службы Украины и Польши не имели оснований не пропустить Боголюбова и на этот раз, потому что он не нарушил действующее законодательство, выехав из Украины поездом Киев-Хелм,

– отметили в пресс-службе бизнесмена.