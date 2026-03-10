У поставщика коробок для "Укрпочты" нашли бизнес в России, – "СлідствоІнфо"
- Геннадий Минин, поставщик картонных коробок для "Укрпочты", имеет российское гражданство и бизнес в России.
- Предприятия, связанные с ним перерегистрировались по российскому законодательству после аннексии Луганской области.
Предприниматель Геннадий Минин, компании которого поставляют картонные коробки для "Укрпочты", имеет российское гражданство и бизнес в России. В то же время его предприятия продолжают заключать контракты с государственными компаниями Украины.
Об этом говорится в расследовании журналистского проекта "Схемы" в сотрудничестве со "Слідство.Інфо" и KibOrg.
Что известно о разоблачении бизнесмена?
По данным модуля аналитики Bi Prozorro, предприятие "Трипольский упаковочный комбинат" в Киевской области, связанное с Геннадием Мининым, с начала полномасштабной войны заключило с "Укрпочтой" контракты на поставку картонных коробок и ящиков на сумму почти 90 миллионов гривен.
Учреждение входит в группу бизнес-структур, которые занимаются переработкой бумаги и изготовлением картонной упаковки в Украине.
Журналисты также обратили внимание на другое предприятие, связанное с Мининым – "Рубежанский картонно-тарный комбинат" в Луганской области. До начала полномасштабной войны он был одним из лидеров рынка производства картонной упаковки в Украине.
Весной 2022 года предприятие подверглось значительным разрушениям из-за боевых действий. Однако после того, как Россия объявила о так называемом "присоединении" части Луганской и Донецкой областей, комбинат вместе с еще одним предприятием Минина перерегистрировали в соответствии с российским законодательством.
В документах российской налоговой, касающихся деятельности этих компаний, журналисты нашли подписи, похожие на подписи Геннадия Минина, которые можно увидеть и на документах его украинских предприятий.
К тому же, по данным проекта KibOrg, Геннадий Минин и его жена Наталья имеют гражданство Российской Федерации.
Это подтверждают и результаты проверки паспортов в базах российской налоговой службы. Кроме того, согласно информации на портале "Госуслуги", по состоянию на март 2026 года российский паспорт Минина значится действующим.
Журналисты также обнаружили ряд компаний в России, которые могут быть связаны с "Рубежанским картонно-тарным комбинатом" и родственниками Геннадия Минина. В расследовании говорится, что бизнес-структуры, связанные с предпринимателем, работают не только в Украине, но и в России и на временно оккупированных территориях.
Кроме того, журналисты вспоминают, что в прошлом к истории предприятия имел отношение и пророссийский политик Виктор Медведчук. По данным авторов расследования, он в свое время помог спасти "Рубежанский картонно-тарный комбинат" от санкций Кремля.
Что еще известно о Геннадии Минине?
Журналисты обнаружили, что родственники бизнесмена имеют свой бизнес в России – по переработке бумаги и изготовлению гофроупаковки. А в финансовых отчетах РКТК значится основным акционером предприятия "Пэкэджинг Кубань" в Краснодарском крае.
Во время общения с журналистом Минин подтвердил, что "есть такая компания, она в России, да". Кроме того, сын бизнесмена – Кирилл Минин – является членом совета директоров "Пэкэджинг Кубань".
Более того, Минин избирался депутатом Луганского облсовета – от "Партии регионов" в 2010 году и Северодонецкого райсовета от ОПЗЖ в 2020 году. А в октябре 2020 года состоялась встреча Путина с Медведчуком, когда последний просил президента России снять санкции с некоторых украинских компаний. И их действительно отменили, в частности против РКТУ Минина.