У поставщика коробок для "Укрпочты" нашли бизнес в России, – "СлідствоІнфо"

Предприниматель Геннадий Минин, компании которого поставляют картонные коробки для "Укрпочты", имеет российское гражданство и бизнес в России. В то же время его предприятия продолжают заключать контракты с государственными компаниями Украины.

Об этом говорится в расследовании журналистского проекта "Схемы" в сотрудничестве со "Слідство.Інфо" и KibOrg.

Что известно о разоблачении бизнесмена?

По данным модуля аналитики Bi Prozorro, предприятие "Трипольский упаковочный комбинат" в Киевской области, связанное с Геннадием Мининым, с начала полномасштабной войны заключило с "Укрпочтой" контракты на поставку картонных коробок и ящиков на сумму почти 90 миллионов гривен.

Учреждение входит в группу бизнес-структур, которые занимаются переработкой бумаги и изготовлением картонной упаковки в Украине.

Журналисты также обратили внимание на другое предприятие, связанное с Мининым – "Рубежанский картонно-тарный комбинат" в Луганской области. До начала полномасштабной войны он был одним из лидеров рынка производства картонной упаковки в Украине.

Весной 2022 года предприятие подверглось значительным разрушениям из-за боевых действий. Однако после того, как Россия объявила о так называемом "присоединении" части Луганской и Донецкой областей, комбинат вместе с еще одним предприятием Минина перерегистрировали в соответствии с российским законодательством.

В документах российской налоговой, касающихся деятельности этих компаний, журналисты нашли подписи, похожие на подписи Геннадия Минина, которые можно увидеть и на документах его украинских предприятий.

К тому же, по данным проекта KibOrg, Геннадий Минин и его жена Наталья имеют гражданство Российской Федерации.

Это подтверждают и результаты проверки паспортов в базах российской налоговой службы. Кроме того, согласно информации на портале "Госуслуги", по состоянию на март 2026 года российский паспорт Минина значится действующим.

Журналисты также обнаружили ряд компаний в России, которые могут быть связаны с "Рубежанским картонно-тарным комбинатом" и родственниками Геннадия Минина. В расследовании говорится, что бизнес-структуры, связанные с предпринимателем, работают не только в Украине, но и в России и на временно оккупированных территориях.

Кроме того, журналисты вспоминают, что в прошлом к истории предприятия имел отношение и пророссийский политик Виктор Медведчук. По данным авторов расследования, он в свое время помог спасти "Рубежанский картонно-тарный комбинат" от санкций Кремля.

Что еще известно о Геннадии Минине?