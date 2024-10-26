Труханову нацгвардеец вручил медаль: в НГУ сказали, что это не официальная награда

Городской голова Одессы Геннадий Труханов получил медаль от нацгвардейца "За верность украинскому народу". Впоследствии стало известно, что эта награда не является официальной.

Об этом сообщили в Национальной гвардии Украины. Там отметили, что не награждали городского голову Одессы.

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Что сказали в Нацгвардии о получении медали Трухановым

В Нацгвардии рассказали, что 25 октября в социальных сетях появилась информация о награждении Одесского городского головы знаком отличия от одной из бригад Нацгвардии.

Подчеркиваем, что эта награда не является официальной наградой, не является ведомственной или государственной наградой (медалью),

– написали нацгвардейцы.

Они также отметили, что инициатива относительно такого награждения принадлежит исключительно отдельным лицам из бригады.

Что же тогда Труханов получил от нацгвардейца

В телеграмм-канале Одесского городского совета опубликовали сообщение, что на внеочередной сессии мэр Геннадий Труханов получил медаль "За преданность украинскому народу" от отдельной штурмовой бригады Национальной гвардии Украины "Спартан". Награду ему вручил заместитель командира бригады Андрей Косяченко.

Нацгвардеец при этом поблагодарил городского голову и всех одесситов за "постоянную поддержку и оказание финансовой помощи", отметив, что благодаря усилиям города удалось улучшить материально-техническое обеспечение бригады.



Труханов получил награду от нацгвардейца / Фото Одесского городского совета

Интересно, что украинский волонтер и блогер Сергей Стерненко написал, что городскому голове Одессы вручили не государственную, и даже не ведомственную награду, а бижутерию.



Труханову вручили медаль, которую можно купить онлайн / Фото Сергея Стерненко

Блогер также опубликовал фото с этой медалью и цену, за которую ее можно приобрести.