Про це повідомили у Національній гвардії України. Там зазначили, що не нагороджувала міського голову Одеси.

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Що сказали у Нацгвардії про отримання медалі Трухановим

У Нацгвардії розповіли, що 25 жовтня у соціальних мережах з'явилася інформація про нагородження Одеського міського голови відзнакою від однієї з бригад Нацгвардії.

Наголошуємо, що ця відзнака не є офіційною нагородою, не є відомчою чи державною відзнакою (медаллю),

– написали нацгвардійці.

Вони також наголосили, що ініціатива щодо такого відзначення належить винятково окремим особам з бригади.

Що ж тоді Труханов отримав від нацгвардійця

У телеграм-каналі Одеської міської ради опублікували повідомлення, що на позачерговій сесії мер Геннадій Труханов отримав медаль "За відданість українському народові" від окремої штурмової бригади Національної гвардії України "Спартан". Нагороду йому вручив заступник командира бригади Андрій Косяченко.

Нацгвардієць при цьому подякував міському голові та всім одеситам за "постійну підтримку та надання фінансової допомоги", зазначивши, що завдяки зусиллям міста вдалося покращити матеріально-технічне забезпечення бригади.



Труханов отримав нагороду від нацгвардійця / Фото Одеської міської ради

Цікаво, що український волонтер та блогер Сергій Стерненко написав, що міському голові Одеси вручили не державну, і навіть не відомчу нагороду, а біжутерію.



Труханову вручили медаль, яку можна купити онлайн / Фото Сергія Стерненка

Блогер також опублікував фото з цією медаллю та ціну, за яку її можна придбати.