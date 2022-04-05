"Геноцид в Буче – это спектакль, а "Азов" бросили на произвол судьбы": дайджест вражеских фейков

Российские пропагандисты не устают придумывать абсурдные и циничные фейки, чтобы дискредитировать украинских военных. В частности, они заявляют, что массовое убийство оккупантами мирных жителей в Буче – это представление СБУ.

Россия пытается победить Украину хотя бы в информационной войне. Пропагандисты распространяют дезинформацию, чтобы оправдать зверства своих "военных".

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Дайджест российских фейков за 4 апреля

Эксперты Центра противодействия дезинформации опубликовали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые оккупанты производили 4 апреля. Первым фейком были новости о резне в Буче, которую устроили захватчики.

Подавляющее большинство государственных СМИ России распространяют разработанный пропагандистами тезис о том, что геноцид украинцев в Буче является общей постановкой Службы безопасности Украины и западных спецслужб, в частности Mи-6. Предостерегаем: это – дезинформация!,

– рассказали в ЦПИ.

Кроме этого, враги осуществили массовую рассылку к представителям украинских властей и СМИ по электронной почте, созданной 22 марта 2022 года. Письмо было от бойца полка "Азов" из Мариуполя.

"В письме, официально названном фейковыми руководителями "Азова", говорится, что центральные власти Украины "оставили" военных "в аду", но все готовы держаться до последнего. Предостерегаем: это – фейк!", – отметили в Центре.

Также в вечерней сводке минобороны России заявило, что "бесконтрольная раздача оружия населению может привести к гибели работников ООН в Украине". Специалисты ЦПИ подчеркнули, что это очередная манипуляция оккупантов.

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