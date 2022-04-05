Росія намагається перемогти Україну хоча б в інформаційній війні. Пропагандисти поширюють дезінформацію, щоб виправдати звірства своїх "військових".

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Дайджест російських фейків за 4 квітня

Експерти Центру протидії дезінформації опублікували добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, які окупанти продукували 4 квітня. Першим фейком були новини про різанину в Бучі, яку влаштували загарбники.

Переважна більшість державних ЗМІ рф поширюють розроблену пропагандистами тезу щодо того, що геноцид українців у Бучі є спільною постановкою Служби безпеки України та західних спецслужб, зокрема Mi-6. Застерігаємо: це – дезінформація!,

– розповіли у ЦПД.

Окрім цього, вороги здійснили масову розсилку до представників українських влади та ЗМІ з електронної пошти, яку створили 22 березня 2022 року. Лист буцімто був від бійця полку "Азов" з Маріуполя.

"У листі, офіційно названому фейковими керівниками "Азову", йдеться про те, що центральна влада України "залишила" військових "у пеклі", але усі готові триматися до останнього. Застерігаємо: це – фейк!", – зазначили у Центрі.

Також у вечірньому зведенні міноборони Росії заявило, що "безконтрольна роздача зброї населенню може призвести до загибелі працівників ООН в Україні". Фахівці ЦПД наголосили, що це чергова маніпуляція окупантів.

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