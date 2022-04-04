Геноцид, резня и преступления против человечества: зверства РФ не сходят с первых полос

Каждый новый день показывает все больше зверств, которые совершали российские оккупанты в захваченных городах вблизи Киева. Фотографии ужасов не сходят с первых полос мировых СМИ.

Топовые британские газеты, вышедшие в понедельник, 4 апреля, свои первые страницы посвятили именно этим событиям. Уже второй день подряд британцы узнают о том, кто такие россияне на самом деле.

Важно Волонтеры InformNapalm нашли данные командира бригады, совершившей зверства в Буче

"Последние зверства Путина. Геноцид". Такая надпись крупными буквами на первой полосе издания Daily Mirror. Здесь размещена фотография с улицы Бучи, где лежат тела убитых мирных жителей.

Фотографии сожженной техники на улицах города разместила на главной странице газета i. Там заголовок новости звучит "Расправа над невиновными".

"Ужас в Буче: Россию обвиняют в пытках и расправах над мирным населением". Это заголовок в The Guardian.

Daily Express решили использовать заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который пообещал, что Путин ответит за "мерзкие" военные преступления.

Фото погибших жителей Бучи разместили на первой полосе и The Times. "Мирных жителей расстреливали на улице".

Путин уже заработал себе звание крупнейшего военного преступника XXI века. Издание Metro назвало военные преступления Путина хуже, чем те, которые совершали террористы из "Исламского государства".

Об обвинениях россиян в геноциде и военных преступлениях пишет и Daily Mail. Там главную статью решили назвать "Путинское пятно на человечестве".

Даже издание Financial Times не смогло обойти стороной зверства, которые совершили российские захватчики в Украине. Там главное внимание решили уделить тому, что Россию ждут новые санкции за эти военные преступления.