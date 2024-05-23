Генассамблея ООН приняла резолюцию по геноциду в Сребренице: в России жалуются на "угрозу"

Генеральная ассамблея ООН 23 мая приняла резолюцию, которая устанавливает 11 июля как Международный день памяти жертв геноцида в Сребренице. В то же время российские пропагандисты уже успели пожаловаться на "несправедливость".

Известно, что против принятия этого документа активно выступала Сербия и ее союзники. Как ни странно, среди них оказались Россия, Беларусь, Венгрия и другие.

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Памяти жертв геноцида в Сребренице

Так, за одобрение подобной резолюции по Сребренице проголосовали 84 страны, в частности Украина, а также все балканские государства, в частности Босния и Герцеговина. Исключением, как и ожидалось, стала Сербия.

Она вошла в перечень 19 членов Организации Объединенных Наций, которые выступили против подобного решения. К ней присоединились также Россия, Беларусь и Венгрия. Еще 68 стран решили воздержаться во время голосования.

Проект резолюции ООН, который инициировали Германия и Руанда и поддержали США, Босния и Герцеговина, а также другие страны, призывает сделать 11 июля официальным Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице. Она также призывает осудить любое отрицание этого геноцида.

В то же время Сербия и этнические сербы в Боснии и Герцеговине выразили возмущение по этому проекту. Парламентарии Республики Сербской – ентитету в составе Боснии и Герцеговины еще 18 апреля одобрили доклад, которая отрицает геноцид в Сребренице.

Политики в Сербии и этнические сербы в Боснии и Герцеговине в основном пытаются преуменьшить значение резни в Сребренице, и хотя они признают совершение преступления в этом городе, многие отказываются называть его геноцидом.

Что известно о геноциде в Сребренице

11 июля 1995 года более 8 тысяч боснийских мусульманских мужчин и мальчиков были захвачены и убиты войсками и милицией боснийских сербов возле города Сребреница. Это массовое убийство людей по религиозному и этническому признаку по сей день считалось самым массовым убийством в Европе со времен Второй мировой войны. В то же время Сербия всегда отрицала тот факт, что их войска совершили геноцид.

У российского представителя едва не истерика

По данным пропагандистских СМИ, представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что якобы инициаторы принятия резолюции о геноциде в Сребренице подталкивают Боснию и Герцеговину к якобы конфронтации.

В частности, по словам кремлевского любимца, Россия видит в вышеупомянутой резолюции угрозу миру и безопасности в Боснии и Герцеговине, а также в целом регионе в целом.