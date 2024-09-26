Офис генпрокурора готовит материалы для экстрадиции нардепа Дмитрука: на каком этапе дело

Офис Генпрокурора готовит материалы для экстрадиции народного депутата Украины, который находится в розыске в связи с сокрытием от правосудия. Украинские органы сотрудничают с международными партнерами по выдаче нардепа для привлечения его к уголовной ответственности.

Об этом рассказали в Офисе генерального прокурора. Сузим, что фамилию народного избранника официально не называют, однако источник издания OBOZ.UA в правоохранительных органах сообщил, что речь идет об Артеме Дмитруке.

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Офис генпрокурора работает над экстрадицией в Украину нардепа Дмитрука

В рамках сотрудничества с компетентными органами иностранного государства Офис Генпрокурора готовит материалы для выдачи (экстрадиции) народного депутата Украины, который находится в розыске в связи с сокрытием от органов правосудия в Украине,

– говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Там отметили, что сейчас местонахождение депутата установлено. Кроме этого, суд ему определил меру пресечения.

В частности, по ходатайству прокуратуры Печерский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.