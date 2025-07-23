Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление генпрокурора Украины Руслана Кравченко во время общения с журналистами.

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Что сказал Руслан Кравченко?

Генеральный прокурор заверил, что участники совещания обсудили все, договорились работать вместе – каждый по своему направлению деятельности.

И никто не будет мешать – потому что у каждого достаточное количество уголовных производств и работы и нам нечего делить – это моя позиция как прокурора,

– сказал он.

Кравченко заявил, что доверяет НАБУ и САП. Если им нужна будет помощь, то офис генпрокурора, мол, поможет, но забирать уголовные дела не будет. "Я лично смогу помочь. Я не имею приоритета по изучению тех материалов уголовного производства, которые уже находятся на активной стадии расследования", – подчеркнул он.

Генпрокурор утверждает, что не будет забирать дело Чернышева.

"Это большая ответственность перед Верховной Радой, перед обществом, поэтому я буду с большой ответственностью принимать то или иное решение в соответствии с приложенными полномочиями", – подытожил Кравченко.