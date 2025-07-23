Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву генпрокурора України Руслана Кравченка під час спілкування з журналістами.

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Що сказав Руслан Кравченко?

Генеральний прокурор запевнив, що учасники наради обговорили все, домовилися працювати разом – кожен по своєму напрямку діяльності.

І ніхто не буде заважати – бо в кожного достатня кількість кримінальних проваджень та роботи й нам нема що ділити – це моя позиція як прокурора,

– сказав він.

Кравченко заявив, що довіряє НАБУ та САП. Якщо їм потрібна буде допомога, то офіс генпрокурора, мовляв, допоможе, але забирати кримінальні справи не буде. "Я особисто зможу допомогти. Я не маю пріоритету щодо вивчення тих матеріалів кримінального провадження, які вже перебувають на активній стадії розслідування", – наголосив він.

Генпрокурор стверджує, що не буде забирати справу Чернишова.

"Це велика відповідальність перед Верховною Радою, перед суспільством, тому я буду з великою відповідальністю ухвалювати те чи інше рішення відповідно до доданих повноважень", – підсумував Кравченко.