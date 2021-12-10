Генпрокурор Венедиктова прокомментировала санкции США против Портнова и Тупицкого

США ввели санкции против Александра Тупицкого и Андрея Портнова. Генпрокурор Ирина Венедиктова подчеркнула, что карательные ограничения были введены в рамках так называемого "закона Магнитского".

Генпрокурор отметила, что решение Минфина США не приведет к открытию новых уголовных дел против Портнова и Тупицкого в Украине. Однако следствие против бывшего главы КСУ уже ведется.

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Что предполагает "закон Магнитского"

Применение "закона Магнитского" предусматривает наказание для людей, которые причастны к мошенничеству и нарушению прав человека.

Портнов был наказан за создание коррупционной сети в судах и за покупку решений.

Тупицкий – за получение взятки.

Мы прекрасно понимаем, что юридического основания для введения санкций других стран для украинской юрисдикции для возбуждения уголовных дел нет. Но мы так же с вами прекрасно осведомлены, что происходит в этом плане в Украине,

– отметила Венедиктова.

Против Тупицкого в Украине – два уголовных дела

Генпрокурор подчеркнула, что в Украине против Тупицкого – уже два уголовных производства. В одном из них расследование уже было завершено.

Отметим, что сейчас Венедиктова находится с первым за 19 лет визитом генпрокурора в Министерство юстиции США. Она уже встретилась с заместителем генпрокурора США по уголовным делам.

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Коротко о санкциях против Тупицкого и Портнова:

9 декабря Минфин США и Госдеп США ввели санкции против бывшего регионала Андрея Портнова и бывшего главы Конституционного Суда Александра Тупицкого и его супруги.

Портнова обвиняют во вмешательстве в работу Офиса генпрокурора и Конституционного Суда.

Относительно Тупицкого – его и жену обвиняют в причастности к коррупционным схемам.

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