Женщинам в Украине из-за сексизма живется непросто. Такое заявление Ирина Венедиктова сделала в эфире одного из телеканалов.

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Венедиктова напишет пост о сексизме

Она обїяснила, что сейчас не испытывает неприятных вещей или ущемлений касательно своего пола. Этого не было и во время ее работы в университете, когда она возглавляла кафедру. Впрочем, к подобному выводу она пришла, поднимаясь по чиновничьей карьерной лестнице.

Заведующей кафедры я тоже не чувствовала никакой гендерной дискриминации. А вот свой путь от председателя комитета, через ГБР до Генеральной прокуратуры, должности генпрокурора ... Украина – сексистская страна,

– заявила Венедиктова.

Относительно своих мыслей, генпрокурор пообещала, что напишет подробный пост в соцсетях. Мол, она думает об этом уже 2 – 3 недели, однако ей еще нужно подобрать правильные слова.

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