Женщинам в Украине из-за сексизма живется непросто. Такое заявление Ирина Венедиктова сделала в эфире одного из телеканалов.
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Венедиктова напишет пост о сексизме
Она обїяснила, что сейчас не испытывает неприятных вещей или ущемлений касательно своего пола. Этого не было и во время ее работы в университете, когда она возглавляла кафедру. Впрочем, к подобному выводу она пришла, поднимаясь по чиновничьей карьерной лестнице.
Заведующей кафедры я тоже не чувствовала никакой гендерной дискриминации. А вот свой путь от председателя комитета, через ГБР до Генеральной прокуратуры, должности генпрокурора ... Украина – сексистская страна,
– заявила Венедиктова.
Относительно своих мыслей, генпрокурор пообещала, что напишет подробный пост в соцсетях. Мол, она думает об этом уже 2 – 3 недели, однако ей еще нужно подобрать правильные слова.
Коротко о карьере Венедиктовой
- Генпрокурор в прошлом была советницей в ряде юридических фирм.
- Получила степень доктора юридических наук, стала профессором и заведующей кафедры гражданско-правовых дисциплин юрфака Харьковского национального университета имени Каразина.
- Венедиктова попала в Верховную Раду IX созыва по партийному списку. Она была занесена в список "Слуги народа" под номером 3. Ее называли советником Зеленского по юридическим и судебным реформам.
- Ирина Венедиктова временно возглавила ГБР 27 декабря 2019 года.
- В марте 2020 года Верховная Рада одобрила кандидатуру Ирины Венедиктов на должность генпрокурора.
- Более подробную биографию Венедиктовой читайте по этой ссылке.