Жінкам в Україні через сексизм живеться не просто. Таку заяву Ірина Венедіктова зробила в ефірі одного з телеканалів. 

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Венедіктова напише пост про сексизм

Вона пояснила, що зараз не відчуває неприємних речей чи утиску щодо своєї статі. Цього не було і під час її роботи в університеті, коли вона очолювала кафедру. Втім, до подібного висновку вона прийшла, здіймаючись чиновницькою кар'єрною драбиною. 

Завідувачкою кафедри я теж не відчувала жодних гендерних дискримінацій. А от свій шлях від голови комітету, через ДБР до Генеральної прокуратури, посади генпрокурора... Україна – сексистська країна,
– заявила Венедіктова.

Щодо своїх думок, генпрокурорка пообіцяла, що напише докладніший пост у соцмережах. Мовляв, вона думає про це вже 2 – 3 тижні, однак їй ще потрібно підібрати правильні слова.

Коротко про кар'єру Венедіктової

  • Генпрокурорка у минулому була радницею у низці юридичних фірм.
  • Отримала ступінь доктора юридичних наук, стала професоркою і завідувачкою кафедри цивільно-правових дисциплін юрфаку Харківського національного університету імені Каразіна.
  • Венедіктова потрапила до Верховної Ради IX скликання за партійним списком. Вона була занесена до списку "Слуги народу" номером 3. Її називали радницею Зеленського із юридичних та судових реформ.
  • Ірина Венедіктова тимчасово очолила ДБР 27 грудня 2019 року.
  • У березні 2020 року Верховна Рада схвалила кандидатуру Ірини Венедіктової на посаду генпрокурора.
  • Детальнішу біографію Венедіктової читайте за цим посиланням.