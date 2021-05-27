Жінкам в Україні через сексизм живеться не просто. Таку заяву Ірина Венедіктова зробила в ефірі одного з телеканалів.

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Венедіктова напише пост про сексизм

Вона пояснила, що зараз не відчуває неприємних речей чи утиску щодо своєї статі. Цього не було і під час її роботи в університеті, коли вона очолювала кафедру. Втім, до подібного висновку вона прийшла, здіймаючись чиновницькою кар'єрною драбиною.

Завідувачкою кафедри я теж не відчувала жодних гендерних дискримінацій. А от свій шлях від голови комітету, через ДБР до Генеральної прокуратури, посади генпрокурора... Україна – сексистська країна,

– заявила Венедіктова.

Щодо своїх думок, генпрокурорка пообіцяла, що напише докладніший пост у соцмережах. Мовляв, вона думає про це вже 2 – 3 тижні, однак їй ще потрібно підібрати правильні слова.

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