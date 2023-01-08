Генсек единороссов пригрозил "кувалдой Вагнера" курским депутатам, отдыхавшим в Мексике

Курский депутат Максим Васильев записал новогоднее видео на пляже в Мексике. В ответ генсек единороссов пригрозил ему не просто увольнением, а "кувалдой Вагнера".

Да, российская власть требует уволить депутата. Он сам "приплел" сюда Украину, обвиняя, что якобы ролик опубликовал "представитель Западной Украины". Мол, у них был конфликт еще до полномасштабной войны.

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"Поздравления" для россиян с пляжа

Видео обнародовали в канун Рождества в курских пабликах. Васильев произносил несколько фраз на испанском, выпивая алкогольный коктейль на пляже в Мексике. Он поздравлял всех с Новым годом и желал "много денег и хорошего настроения".

В соцсетях раскритиковали поведение депутата, а также его супруги Светланы Васильевой, которая тоже является депутатом от "Единой России".

Турчак пригрозил Васильеву "кувалдой Вагнера"

Секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак. Он требовал, чтобы Василью сдали депутатские полномочия по собственному желанию.

Не знаю, что побуждает Васильевых к этому решению: "кувалда Вагнера", "пинок Старовойта" или осознание своей никчемности, пусть и запоздалое, но надеюсь, что после новогодних каникул ряды курских депутатов поредеют,

– пригрозил Турчак.

После таких угроз Васильев стал оправдываться, что видео было постановкой для близких. Он вроде бы специально купил эту шляпу и рубашку в мексиканском стиле, а также выучил несколько фраз на испанском.