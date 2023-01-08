Так, російська влада вимагає звільнити депутата. Натомість він сам "приплів" сюди Україну, звинувачуючи, що нібито ролик опублікував "представник Західної України". Мовляв, у них був конфлікт ще до повномасштабної війни.

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"Привітання" для росіян з пляжу

Відео оприлюднили напередодні Різдва у курських пабліках. Васильєв вимовляв кілька фраз іспанською, випиваючи алкогольний коктейль на пляжі у Мексиці. Він вітав всіх з Новим роком і бажав "багато грошей та гарного настрою".

У соцмережах розкритикували поведінку депутата, а також його дружини Світлани Васильєвої, яка теж є депутаткою від "Єдиної Росії".

Турчак пригрозив Васильєву "кувалдою Вагнера"

Секретар генради Єдиної Росії Андрій Турчак. Він вимагав, аби Васильєві склали депутатські повноваження за власним бажанням.

Не знаю, що спонукає Васильєвих до цього рішення: "кувалда Вагнера", "стусан Старовойта" чи усвідомлення своєї нікчемності, хай і запізніле, але сподіваюся, що після новорічних канікул ряди курських депутатів порідшають,

– пригрозив Турчак.

Після таких погроз Васильєв став виправдовуватись, нібито відео було постановкою для близьких. Він начебто спеціально купив цей капелюх і сорочку в мексиканському стилі, а також вивчив кілька фраз іспанською.