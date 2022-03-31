Генсек НАТО избежал ответа на вопрос о наступательном оружии для Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ушел от ответа на вопрос о вероятной поставке наступательного оружия в Украину. Генсек подчеркнул, что помощь, которую Альянс предоставил Украине, уже играет свою роль в войне.

Столтенберг заявил, что НАТО помогло ВСУ стать сильнее

Отвечая на вопрос о возможности поставки наступательного оружия Украине, Столтенберг сказал, что союзники НАТО уже увеличили военную поддержку Киеву.

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Генсенк НАТО отметил, что Украине предоставляют усовершенствованные системы оружия, системы ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы, горючее и другие типы оружия и военной поддержки.

Это уже ежедневно играет свою роль на поле битвы. Конечно, это оборудование, эти поставки ключевые для успехов, которые украинская армия продемонстрировала с начала вторжения 5 недель назад,

– сказал он.

Столтенберг отметил, что НАТО помогло ВСУ стать сильнее, ведь в течение нескольких лет "обучили десятки тысяч украинских солдат".

Также генсек отметил отважность и преданность украинского войска.

"Это помогло украинской армии стать сильнее, лучше экипированной, лучше обученной. Но прежде всего речь идет об отважности, преданности украинских солдат, мужчин и женщин в форме, которые дали им возможность противостоять силам российского вторжения. И эта сила, преданность и отвага Вооруженных Сил Украины поразила и вдохновила весь мир", – резюмировал Столтенберг.

Заметим, что 24 марта в Брюсселе состоялся саммит НАТО. По его итогам стало известно, что Альянс передаст Украине противотанковые и противоракетные комплексы и дроны.

Также НАТО будет оказывать нашему государству финансовую и гуманитарную поддержку.

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