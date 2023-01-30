Генсек НАТО призвал Южную Корею разрешить прямой экспорт оружия в Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Южную Корею с просьбой пересмотреть свое правило по поставкам оружия. В стране действует правило отказа от экспорта оружия в страны, находящихся в конфликте.

Йенс Столтенберг обратился в Южную Корею, чтобы она могла помочь предоставить вооружение Украине для защиты российской агрессии. Об этом он сказал на сессии вопросов и ответов после выступления в Институте перспективных исследований в Сеуле.

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Почему Южная Корея не дает оружие Украине

Указ президента Южной Кореи, обеспечивающий исполнение закона о внешней торговле страны, говорит, что экспорт оружия может использоваться только в "мирных целях" и "не должен влиять на международный мир, поддержку безопасности и национальную безопасность".

Минобороны страны заявляло, что позиция страны по поставкам летального оружия Украине остается неизменной. До сих пор Сеул посылал Украине только бронежилеты, каски и медикаменты, отмечая, что он не намерен поставлять боевые вооружения.

НАТО открыто призывает Сеул изменить свою политику

Генсек НАТО отметил, что несколько стран-союзников Альянса, которые должны были не экспортировать оружие в страны конфликта, сейчас изменили эту политику. В частности, Германия, Норвегия и Швеция.

После жестокого вторжения в Украину эти страны изменили свою политику, потому что они поняли, что когда ты сталкиваешься с жестоким вторжением, когда великое государство – Россия – вторгается в другое откровенно, как мы видели в Украине, если мы верим в свободу, если мы верим в демократию, если мы не хотим, чтобы самодержавие и тирания победили, тогда им нужно оружие,

– подчеркнул он.

Он подчеркнул, что единственный способ отстоять демократию и обеспечить продолжительный мир в мире, это помочь Украине изгнать агрессора и победить. Для этого необходима военная поддержка.

Когда в прошлом году произошло полномасштабное вторжение, многие страны изменили свою политику, поскольку они поняли, что единственный способ отстоять демократию, помочь Украине победить и создать условия для продолжительного мира – это оказать военную поддержку,

– добавил генеральный секретарь НАТО.