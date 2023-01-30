Єнс Столтенберґ звернувся до Південної Кореї, щоб вона могла допомогти надати озброєння Україні для захисту російської агресії. Про це він сказав під час сесії запитань і відповідей після виступу в Інституті перспективних досліджень у Сеулі.

До теми Немає нічого забороненого, – Макрон про постачання винищувачів Україні

Чому Південна Корея не постачає зброю Україні

Указ президента Південної Кореї, який забезпечує виконання закону про зовнішню торгівлю країни, говорить, що експорт зброї може використовуватися лише в "мирних цілях" і "не повинен впливати на міжнародний мир, підтримку безпеки та національну безпеку".

Міноборони країни заявляло, що позиція країни щодо постачань летальної зброї Україні залишається незмінною. Досі Сеул посилав Україні лише бронежилети, каски й медикаменти, наголошуючи, що він не має наміру постачати бойові озброєння.

НАТО відкрито закликає Сеул змінити свою політику

Генсек НАТО зауважив, що декілька країн-союзників Альянсу, які мали за правило не експортувати зброю в країни конфлікту, зараз змінили цю політику. Зокрема Німеччина, Норвегія та Швеція.

Після жорстокого вторгнення в Україну ці країни змінили свою політику, тому що вони зрозуміли, що коли ти стикаєшся з жорстоким вторгненням, коли велика держава – Росія – вторгається в іншу у відвертий спосіб, як ми бачили в Україні, якщо ми віримо в свободу, якщо ми віримо в демократію, якщо ми не хочемо, щоб самодержавство і тиранія перемогли, тоді їм потрібна зброя,

– наголосив він.

Він наголосив, що єдиний спосіб відстояти демократію й забезпечити тривалий мир у світі, це допомогти Україні вигнати агресора й перемогти. Для цього потрібна військова підтримка.

Коли минулого року відбулося повномасштабне вторгнення, багато країн змінили свою політику, оскільки вони зрозуміли, що єдиний спосіб відстояти демократію, допомогти Україні перемогти та створити умови для тривалого миру – це надати військову підтримку,

– додав генеральний секретар НАТО.