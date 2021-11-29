Генсек НАТО отметил, что страна-агрессор в 2021 году уже второй раз проводит концентрацию сил вблизи границ. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Латвии.
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Йенс Столтенберг объяснил, что Североатлантический альянс фиксирует:
- тяжелое вооружение;
- артиллерию;
- вооруженные подразделения;
- дроны;
- десятки тысяч военных.
Любая будущая российская агрессия против Украины будет иметь высокую цену. Я вижу политические и экономические последствия для России,
– подчеркнул генеральный секретарь.
Политик подчеркнул, что такая концентрация российских военных не была спровоцирована чем-то и непонятна, но повышает риск неправильного восприятия ситуации. Йенс Столтенберг в очередной раз призвал Москву продемонстрировать транспарентность и снизить напряженность в регионе.
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НАТО о ситуации у границы Украины
- Ранее Йенс Столтенберг уже заявлял, что в Североатлантическом альянсе готовы к любым действиям на границе Украины и России. В НАТО тщательно следят за передвижением российских войск.
- Там пока не понимают окончательных намерений Москвы. Однако, в любом случае, России придется заплатить за применение агрессии против Украины.