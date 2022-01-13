О том, что в Казахстане завершают так называемую "миротворческую" миссию, подтвердил генсек ОДКБ Александр Зась.

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ОДКБ завершила миссию в Казахстан

Миротворческая операция ОДКБ, проведенная на территории Казахстана по просьбе руководства страны, поэтапно завершается,

– отметил Зась.

Он добавил, что созданные решением Совета коллективной безопасности ОДКБ коллективные "миротворческие силы организации с честью выполнили поставленные перед ними задачи".

Генсек организации уточнил, что операция в Казахстане стала первым реальным применением коллективных сил ОДКБ. Также Зась рассказал, что к операции привлекли более 2 000 "миротворцев" и около 250 единиц техники.

Ввод "миротворцев" в Казахстан: что известно

Масштабные протесты вспыхнули в Казахстане в начале 2022 года. Поводом стало резкое повышение цен на сжиженный газ. Стало понятным, что были и другие причины массового возмущения – политические.

Казахские военные не соглашались на подавление акций протеста. Поэтому президент Касым-Жомарт Токаев обратился к странам ОДКБ – России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана – за помощью.

Первой начала вводить свои войска Россия. На следующий день в Казахстан прибыл контингент из других стран. Эксперты опасались, что такое решение может привести к потере Казахстаном суверенитета и длительной оккупации страны. Владимир Путин пообещал, что после "миротворческой миссии" силы ОДКБ выведут из Казахстана.

11 января появилась информация о том, что основную миссию "миротворческие силы" завершили. 13 января стартовал поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Он продлится 10 дней.

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