Гутерреш не имел целью что-то передать от Украины российскому диктатору, а приехал только для поддержки определенной информационной активности. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что его поездка никак не повлияет на ход войны.

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Для чего генсек ООН поехал к Путину и изменит ли это ход войны

Советник главы Офиса Президента Украины рассказал, что Гутерреш точно не приехал к российскому диктатору с какими-то "просьбами" от нашей страны. Передавать через него какую-то информацию нет смысла, ведь все есть в открытом доступе. Говорится о формуле мира и результате Саммита мира в Швейцарии.

Россия наблюдает за всеми событиями и отслеживает. Пока не будет существенного принуждения страны-агрессора к адекватному мировосприятию, она никак не будет на это реагировать.

Гутерреш там появился только для того, чтобы быть где-то рядом, потому что какую-то функцию ООН должна выполнять, какие-то информационные активности должны быть. Кроме того, он (генсек ООН – 24 Канал) всегда ориентировался на такие страны, как Россия. Гутерреш просто не хочет выпасть из процесса,

– объяснил Подоляк.

По словам советника главы Офиса Президента Украины, существенного влияния на ход войны или справедливого ее финала этот визит точно не имеет. Сам по себе Гутерреш, как генсек ООН, имеет право делать все, что считает нужным. Он может присутствовать на любом саммите.

"Однако логика исторического момента сейчас такова, что было бы желательно генсеку ООН занимать более взвешенную позицию по войне, по нарушению уставных документов, что делает Россия. Надо было бы, чтобы генсек поддержал и формулу мира, и Саммит мира Украины", – добавил Подоляк.

Заметьте! Глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко высказал мнение о том, что ООН всегда была площадкой для демократических и авторитарных стран. ООН, по его словам, всегда спекулирует на этом. Между тем Гутерреш хотел показать, что он на Западе имеет уникальную функцию и может поговорить с Путиным по желанию.

Напомним, что ранее МИД Украины осудило решение Гутерриша относительно визита, подчеркивая, что это вредит репутации ООН и не способствует делу мира. Еще в июне 2024 года Гутерреш отказался ехать на Саммит мира, который наше государство организовало в Швейцарии.