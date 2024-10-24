В глазах мира Эрдоган уже давно не является мощным и великим политиком. Такое мнение 24 Каналу высказал ведущий канала "Ходорковский LIVE" Сергей Асланян, добавив, что за президентом Турции тянется ряд преступлений.

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Почему на самом деле Эрдоган приехал в Россию

Даже со стороннего взгляда понятно, что Турция, которая является страной НАТО, никогда не будет членом Евросоюза. Все из-за ее нападения на Кипр и аннексии половины острова. Пока она его не вернет – в ЕС эту страну не ждут.

"Но в своих глазах Эрдоган выглядит серьезным политиком. Таким он является и для России, но не для всего остального мира", – отметил Сергей Асланян.

Справочно! Турецкое вторжение на Кипр произошло 20 июля 1974 года. Перед тем был длительный конфликт между греческой и турецкой общинами Кипра. В него вмешалась Турция и захватила около 40% территории острова. Там образовала Турецкую Республику Северного Кипра, которую мировые государства не признают.

Поэтому россиянам не надо тешиться иллюзиями якобы к ним приехал выдающийся политик. И не стоит забывать сколько войн и конфликтов уже было между самой Россией и Турцией.

Это страна, которая всегда вставит нож в спину, и даже больше, россиянам. В глазах Эрдогана и Путина – это действительно визит очень высокого уровня, но все остальные понимают, что это встреча преступников,

– сказал Сергей Асланян.

Он добавил, что у Эрдогана был свой интерес на саммите БРИКС. Он приехал только для того, чтобы посмотреть на Си Цзиньпина. Более того, сделал это тогда, когда увидел, что генсек ООН Антониу Гутерриш также прибыл в Казань.