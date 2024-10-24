В очах світу Ердоган вже давно не є потужним і великим політиком. Таку думку 24 Каналу висловив ведучий каналу "Ходорковський LIVE" Сергій Асланян, додавши, що за президентом Туреччини тягнеться низка злочинів.

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Чому насправді Ердоган приїхав до Росії

Навіть зі стороннього погляду зрозуміло, що Туреччина, яка є країною НАТО, ніколи не буде членом Євросоюзу. Все через її напад на Кіпр та анексію половини острова. Поки вона його не поверне – у ЄС на цю країну не чекають.

"Але у своїх очах Ердоган виглядає серйозним політиком. Таким він є і для Росії, але не для всього іншого світу. Там Туреччина є воєнним злочинцем", – наголосив Сергій Асланян.

Довідково! Турецьке вторгнення на Кіпр відбулося 20 липня 1974 року. Перед тим був тривалий конфлікт між грецькою і турецькою громадами Кіпру. У нього втрутилася Туреччина й захопила близько 40% території острова. Там утворила Турецьку Республіку Північного Кіпру, яку світові держави не визнають.

Тому росіянам не треба тішитися себе ілюзіями нібито до них приїхав визначний політик. І не варто забувати скільки воєн і конфліктів вже було між самою Росією та Туреччиною.

Це країна, яка завжди вставить ніж у спину, ба більше, росіянам. В очах Ердогана й Путіна – це справді візит дуже високого рівня, але всі інші розуміють, що це зустріч злочинців. Турки завжди зрадять, можете бути впевненими,

– сказав Сергій Асланян.

Він додав, що в Ердогана був свій інтерес на саміті БРІКС. Він приїхав лише для того, щоб подивитися на Сі Цзіньпіна. Щобільше, зробив це тоді, коли побачив, що генсек ООН Антоніу Гутерріш також прибув у Казань.