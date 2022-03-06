Генсек ООН призвал к паузе в боевых действиях в Украине для эвакуации населения

Генсек ООН призвал к паузе в боевых действиях в Украине. Он подчеркнул, что это необходимо для эвакуации населения.

Об этом заявил генсек организации Антониу Гутерриш. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем твиттере вечером 6 марта.

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Гуттериш призвал обеспечить безопасную эвакуацию мирных жителей из Мариуполя, Харькова и Сум, а также всех других мест, где ведутся активные боевые действия. В то же время, для тех, кто остается в этих населенных пунктах важно обеспечить доступ к спасательным гуманитарным грузам.

Накануне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба общался с Гутерришем о войне, которую Россия развязала против нашего государства. Министр призвал ООН, в частности, увеличить гуманитарную помощь Украине.

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