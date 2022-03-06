На цьому наголосив генсек організації Антоніу Гутерреш. Відповідний допис він опублікував у своєму твітері ввечері 6 березня.

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Що кажуть в ООН

Гуттереш закликав забезпечити безпечну евакуацію мирних жителів з Маріуполя, Харкова та Сум, а також усіх інших місць, де ведуться активні бойові дії. Водночас для тих, хто залишається у цих населених пунктах, важливо забезпечити доступ до рятувальних гуманітарних вантажів.

Що було раніше

Напередодні глава українського МЗС Дмитро Кулеба спілкувався з Гутеррешем про війну, яку Росія розв'язала проти нашої держави.

У ході розмови Міністр закордоних справ закликав Організацію об'єднаних націй, зокрема, збільшити гуманітарну допомогу для України.

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