Україна отримує всесторонню підтримку союзників у боротьбі з російськими окупантами. Натомість країна-агресор у відповідь на своє рішення розпочати війну отримала потужні санкції, які швидко руйнують її економіку.

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Збільшення гуманітарної допомоги

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався генеральним секретарем ООН Антоніу Гутерреш. Вони погодили, що Росія має негайно припинити вогонь та забезпечити "зелені коридори" для цивільних.

Окрім того, посадовці обговорили реалізацію рішення генеральної асамблеї ООН "Агресія Росії проти України".

Я також закликав посилити гуманітарну допомогу Україні,

– написав Дмитро Кулеба.

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