Генсек ООН написал важное письмо Зеленскому накануне инаугурации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал письмо новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому и выразил поддержку Украине. В частности он вспомнил о войне на Донбассе и выполнении сторонами Минских договоренностей.

Гутерриш в письме также поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины, пишет Укринформ.

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Генсек ООН убежден, что при президентстве Зеленского Украина по-прежнему будет иметь прекрасные отношения с Организацией. Кроме того, координатор системы и вся местная команда ООН в Украине готовы поддерживать будущего президента в воплощении страной Целей устойчивого развития ООН до 2030-го года, а также содействовать проведению реформ.

Пользуясь случаем, хочу выразить полную поддержку ООН чрезвычайно важных усилий Нормандской четверки, Трехсторонней контактной группы в Минске и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в решении конфликта на востоке Украины. Призываю все стороны оживить дипломатические усилия в духе конструктивного диалога, имея целью воплощение Минских договоренностей,

– подчеркнул Гуттериш.

Он подчеркнул, что Организация Объединенных Наций поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ.

"Желаю Вам успехов в выполнении возложенных на вас обязательств и уверяю, что ООН готова Вас в этом поддерживать", – подытожил генсек ООН.



Письмо генсека ООН Антониу Гутерриша Владимиру Зеленскому

Когда и как Зеленский официально станет президентом? Церемония инаугурации новоизбранного президента Украины состоится 20 мая в 10 часов утра в зале Верховной Рады.



Согласно Конституции, избранный президент должен принести присягу народу Украины на торжественном заседании Верховной Рады, которое проводят в сессионном зале украинского парламента. В день торжественного заседания Верховная Рада Украины не рассматривает другие вопросы. Приведение Президента Украины к присяге осуществляет глава Конституционного Суда.