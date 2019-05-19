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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОАЛИЦИЯ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Генсек ООН написал важное письмо Зеленскому накануне инаугурации

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      Генсек ООН написал письмо Зеленскому о поддержке Украины
      Генсек ООН написал письмо Зеленскому о поддержке Украины / Коллаж 24 канала

      Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал письмо новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому и выразил поддержку Украине. В частности он вспомнил о войне на Донбассе и выполнении сторонами Минских договоренностей.

      Гутерриш в письме также поздравил Зеленского с избранием на пост президента Украины, пишет Укринформ.

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      Генсек ООН убежден, что при президентстве Зеленского Украина по-прежнему будет иметь прекрасные отношения с Организацией. Кроме того, координатор системы и вся местная команда ООН в Украине готовы поддерживать будущего президента в воплощении страной Целей устойчивого развития ООН до 2030-го года, а также содействовать проведению реформ.

      Пользуясь случаем, хочу выразить полную поддержку ООН чрезвычайно важных усилий Нормандской четверки, Трехсторонней контактной группы в Минске и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в решении конфликта на востоке Украины. Призываю все стороны оживить дипломатические усилия в духе конструктивного диалога, имея целью воплощение Минских договоренностей,
      – подчеркнул Гуттериш.

      Он подчеркнул, что Организация Объединенных Наций поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ.

      "Желаю Вам успехов в выполнении возложенных на вас обязательств и уверяю, что ООН готова Вас в этом поддерживать", – подытожил генсек ООН.


      Письмо генсека ООН Антониу Гутерриша Владимиру Зеленскому

      Когда и как Зеленский официально станет президентом? Церемония инаугурации новоизбранного президента Украины состоится 20 мая в 10 часов утра в зале Верховной Рады.

      Согласно Конституции, избранный президент должен принести присягу народу Украины на торжественном заседании Верховной Рады, которое проводят в сессионном зале украинского парламента. В день торжественного заседания Верховная Рада Украины не рассматривает другие вопросы. Приведение Президента Украины к присяге осуществляет глава Конституционного Суда.

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      Теги: Новости Украины Антониу Гутерреш ООН Владимир Зеленский Война на Донбассе Минские договоренности Новости политики
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